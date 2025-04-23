نقلت "القناة 12" عن مصادر، اليوم الأربعاء، قولها إن مسؤولين أمنيين رفضوا خلال اجتماع المجلس المصغر توسيع العملية العسكرية بغزة بشكل فوري.

واعترض نتنياهو على الخلافات في الكابينت، وقال إنه يجب عقد اجتماع الخميس لاتخاذ قرارات.

وذكرت القناة أن اجتماع الكابينت شهد أيضا جدالا وشجارا بين القيادات الامنية ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن سموتريتش هاجم رئيس الأركان إيال زامير ورئيس الشاباك رونين بار بسبب إدارة الحرب في غزة، وذكرت أنه وخرج من الجلسة.

وقال سموتريتش خلال مهاجمته رئيس الأركان بالكابينت إن من لا يمكنه تنفيذ المهام فليذهب إلى البيت.

وفي التفاصيل، شدد زامير في جلسة الكابنيت أمس على رفض قيادة الجيش تولي مسؤولية توزيع المساعدات في قطاع غزة، خلافًا لطلب سموتريتش.

ورفض رئيس الأركان عمليًا أي بديل لتغيير توزيع المساعدات الإنسانية، وأكد على ضرورة إدخال المساعدات للمدنيين في غزة.

وقال سموتريتش بدوره: "لن أقبل بإدخال مساعدات إلى غزة ستصل حماس، ونتنياهو مسؤول عن إطلاق معركة القضاء على حماس واحتلال القطاع لفرض حكم عسكري عليه".

كما نقل موقع "يسرائيل هيوم" عن سموتريتش قوله: "لا أنتقد رئيس الأركان بل نتنياهو الذي لا يفرض تنفيذ الخطط السياسية على الجيش".