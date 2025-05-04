سلطت صحيفة "إسرائيل اليوم" الضوء على تصريحات وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش، التي كشف فيها عن تفاصيل خطة قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، للهجوم على تل أبيب.

وأوضح سموتريتش خلال حديثه في مدرسة "بيت إيل" الدينية أن خطة سليماني لغزو إسرائيل لم تقتصر على قوات الكوماندوز التابعة لحزب الله فقط، بل شملت أيضًا 35 ألف مقاتل من الجماعات الشيعية. وكان من المفترض أن يتدفق هؤلاء المقاتلون إلى إسرائيل من سوريا عبر الأردن.

وأشار سموتريتش إلى أن قوات النخبة و"الرضوان" التابعة لحزب الله كان من المقرر أن يلتقوا في تل أبيب وفقًا لخطة سليماني.

وفيما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، أكد الوزير المتطرف في الحكومة الإسرائيلية على ضرورة "إدارة الجهد المدني في القطاع بشكل لا يقع في أيدي حماس"، مشيرًا إلى أن ذلك يعد من العناصر الأساسية لتحقيق النصر في الحرب. وأضاف أن رئيس الحكومة هو المسؤول الأول في فرض السياسة العسكرية على الجيش الإسرائيلي، موجهًا انتقاده لرئيس الحكومة نتنياهو.

كما دعا سموتريتش إلى بدء حملة عسكرية لاحتلال قطاع غزة، إنشاء حكومة عسكرية مؤقتة فيه، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، فضلًا عن تطبيق خطة ترامب الخاصة بالتهجير. وأكد أنه إذا لم تُنفذ هذه الأمور، فلن يكون للحكومة الحالية الحق في الاستمرار.

من جانبها، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، السبت، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم استدعاء الآلاف من قوات الاحتياط، في إطار توسيع العدوان على قطاع غزة. وأشارت إلى أن القرار قد تم اتخاذه بعد مشاورات أمنية مع رئيس الأركان ووزير الحرب، ومن المتوقع أن يُعرض على المجلس الوزاري المصغر "الكابينيت" الأحد لتصديقه.