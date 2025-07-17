أوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أن “الحديث عن انقطاع بعض الادوية، المثار مؤخراً في عدّة مواقع، لا نقبل ان يتحوّل مبرّرا لتهريب او استعمال الادوية المزوّرة، او الاستيراد دون معايير الجودة”.

وأكد في بيان على “ثقتنا الكاملة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء وقد أكّد على ذلك مراراً وتكراراً، وعلى التعاون والتنسيق الكامل بهذا الخصوص بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحيث سترفع نقابة الصيادلة للوزارة لائحة بالادوية المقطوعة والتي هي ليست وليدة اللحظة”.

كما تابع: “نؤكد على احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الاشكال بقبول الدواء المهرّب والمزوّر لاي سبب كان، والنقابة ستستمرّ بملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الاجهزة الامنية والقضائيّة سيّما تجّار الشنط والمواقع الغير شرعيّة.”.