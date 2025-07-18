تمنى نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، على "النواب الى اقرار مشروع القانون المقدّم من نقابتي الصيادلة والمعلنين، والذي ينصّ على السماح بالدعاية للادوية الـ otc والمتممات الغذائية شرط مراقبة مضمون الاعلان مسبقاً من اللجنة العلمية في نقابة الصيادلة، والذي يؤكّد حصريّة بيع تلك الادوية والمتممات في الصيدليات دون سواها، وكذلك يقضي بمنع الاعلان أو بيع أي دواء أو متمم غذائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما له من أخطار على صحّة المريض، إن من حيث عدم دقّة ومصداقيّة مضمون الاعلان، او نوعيّة وجودة المنتج المباع والذي غالباً ما يكون مزوّرا".