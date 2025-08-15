Aug 15, 2025 8:49 AMClock
سلوم : الشروع بوكالة الدواء انتصار للمريض

اعتبر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، ان "اقرار مجلس الوزراء المراسيم التطبيقيّة للوكالة الوطنيّة للدواء ، في جلسته الاخيرة ، بعد اربع سنوات من التأخير على الرغم من مناشداته المتكرّرة حينها ، أمر ايجابي جداً ، لا بل انتصار للمريض ، وهو يصبّ في صالح نوعيّة وجودة الدواء وحماية المريض"، شاكراً لكل من رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون ، ورئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام، هذه الخطوة، وقد سبق وطالب بهذا الموضوع  في لقاءات  معهما وأبديا كل تجاوب ، وكذلك شاكراً  لوزير الصحّة الدكتور ركان ناصرالدين اعطاء الموضوع الاولويّة.

واعتبر سلّوم انه "من المهم   اختيار  اخنصاصيين ذي كفاءات وأخلاقيّات مهنيّة عالية ، واستقلاليّة في القرار ، لتسلّم مهام الوكالة ، لبلوغ المرجو من هذه المؤسسة الحسّاسة والمهمّة جدّاً ، اي تسجيل الادوية والمتممات  ذات النوعيّة الجيّدة فقط دون سواها،  وبكل شفافيّة ومناقبيّة  ومراقبتها في الأسواق"، مؤكدا "ضرورة اعادة التدقيق بكل ما تم تسجيله او ادخاله في المراحل السابقة"

