المركزية- حذّر نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم من أن" الحديث عن انقطاع بعض الأدوية المثار مؤخراً في عدد من المواقع الاخبارية، لا نقبل بأن يتحوّل مبرّرا لتهريب أو استعمال الادوية المزوّرة، أو الاستيراد من دون معايير الجودة".

أضاف في بيان: لذلك يهمّنا التأكيد على ثقتنا الكاملة بشخص معالي وزير الصحة الدكتور ركان ناصرالدين وحكمته وحرصه على صحّة المريض ونوعيّة وجودة الدواء، وقد أكّد على ذلك مراراً وتكراراً".

وشدد "على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل في هذا الخصوص بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بحيث سترفع نقابة الصيادلة إلى الوزارة لائحة بالأدوية المقطوعة والتي ليست وليدة اللحظة، وختاماً نشدد على احترام نوعيّة وجودة الدواء ومراعاته المسار القانوني، وعدم القبول بالتعامل بأي شكل من الأشكال بالدواء المهرّب والمزوّر لأي سبب كان، والنقابة ستستمرّ في ملاحقة المخالفين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائيّة، ولاسيّما تجّار الشنط والمواقع غير الشرعيّة" .