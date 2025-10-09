المركزية- ألقت مسيرة اسرائيلية بعد ظهر اليوم قنبلة صوتية على الوزاني. واصيب الراعي اسماعيل ناصر في رجله جراء القاء قنبلة صوتية في كفرشوبا. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن قنبلة صوتية ألقتها قوات العدو الإسرائيلي على بلدة كفرشوبا أدت إلى إصابة مواطن بجروح.

وشهدت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل ليلاً سلسلة انفجارات عنيفة، حيث سُمع دوي 4 انفجارات متتالية تزامنت مع تحليق مكثّف ومنخفض لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق المنطقة، تبين أنها ناجمة عن تفجير القوات الإسرائيلية لمنزل في البلدة.