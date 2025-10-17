المركزية- في غمرة التصعيد الاسرائيلي المتواصل جنوباً وبقاعاً، وقد بلغ حده مساء امس موجهاً رسائل الى الدولة اللبنانية وحزب الله بوجوب تنفيذ قرار حصر السلاح، وعلى وقع تنديد ايراني، جاءت جولة رئيس الحكومة نواف سلام على رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري لتؤكد حتمية فتح قنوات التواصل بين اركان السلطة لرسم خريطة طريق تقي البلاد المزيد من الانزلاق نحو واقع امني خطير تلوح مؤشراته من تل ابيب .

وقبيل سفره الى الفاتيكان غدا ليشارك في حفل تقديس المطران أغناطيوس مالويان بعد غد الأحد، على أن يعود إلى بيروت في اليوم ذاته، استعرض الرئيس عون الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت أيضا منطقة البقاع مع سلام، كما تطرق البحث بحسب بيان الرئاسة، إلى التطورات الإقليمية بعد مؤتمر شرم الشيخ والمواقف التي صدرت عنه ، والتحضير لجلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

ضرورة التفاوض: وأشارت المعلومات الى ان لقاء الرئيسين عون وسلام تخلله البحث بالمساعي للتوافق على ما طرحه رئيس الجمهورية حول ضرورة التفاوض لاستعادة كل الحقوق.

سلام- بري: ثم انتقل سلام الى عين التينة حيث اجتمع مع رئيس المجلس النيابي وتناول اللقاء عرض التطورات والمستجدات السياسية والميدانية في ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على الجنوب ولبنان.

تنديد ايراني: الى ذلك، وبعدما نفذ الطيران الإسرائيلي مساءً حزاماً نارياً كثيفاً بين بلدتي الزرارية وأنصار، تبعته سلسلة من الغارات العنيفة استهدفت المنطقة الواقعة بين أنصار وسيناي، نددت إيران "بالغارات الأخيرة التي شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان وشرقه"، معتبرة أنها نتيجة "تقاعس" الدول الضامنة لوقف إطلاق النار. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، أن الضربات تمثّل "انتهاكا صارخا لوحدة الأراضي والسيادة الوطنية في لبنان ".واتّهم بقائي أيضا فرنسا والولايات المتحدة، الضامنتين للهدنة، بـ"التقاعس والتساهل المستمر" إزاء "تكرار الخروقات".

استهداف وتوغل: وفي السياق،اغار الطيران الاسرائيلي المسير بعد الظهر مستهدفاً سيارة من نوع رابيد على طريق قلاوي ( منطقة الطبالة ) واشارت المعلومات الاولية الى مقتل شخص كان في داخلها، وذلك بعدما حلق الطيران المسيّر الإسرائيلي فوق السلسلتين الشرقية والغربية والبقاع الاوسط وصولا إلى بعلبك ومقنة ويونين في البقاع الشمالي. وفجراً توغلت، قوة إسرائيلية في اتجاه منطقة السلطانة عند الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل، وعمدت إلى نسف أحد الأبنية غير المأهولة في المنطقة.

الوضع خطير جداً: وليس بعيداً، وصف وزير الداخلية والبلديات السابق القاضي بسام مولوي، الوضع في الجنوب بـ"الخطير جدا"، مشيرا إلى ان الدولة اللبنانية أخذت قرارها بحصرية السلاح في يدها وحدها. وأكد ان هذا الموضوع لا تراجع عنه، مذكراً ان قرار حصر السلاح جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وايضا في البيان الوزاري للحكومة.

تحذير رئاسي: من جهة ثانية، لفت مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إلى لجوء جهات معينة من حين الى آخر إلى توزيع تسجيلات مصورة مدعية انها تصريحات لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تتناول مواضيع مختلفة وأحيانا تروّج لمؤسسات او أصناف تجارية.أضاف المكتب في بيان: "ان مكتب الاعلام اذ يؤكد ان لا صحة لمثل هذه التسجيلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تركيبها، يحذر معدي هذه التسجيلات والفيديوهات المزورة ومروجيها من الاستمرار في أعمالهم التي تعاقب عليها القوانين المرعية الاجراء".

17 تشرين: في المواقف، كتب رئيس حركة الإستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر منصة "أكس": "من 17 تشرين إلى اليوم: السيادة والإصلاح توأمان، شكّلت ثورة 17 تشرين محطة تأسيسية غيّرت مقاربة اللبنانيين للمحاسبة وللشأن العام، وفتحت الباب أمامهم للمشاركة الحقيقية في الحياة السياسية، تكريسًا لقيم المواطنة، والشفافية، والإصلاح، والعدالة".

اخلاء سبيل القذافي: من جهة ثانية، بعد عشر سنوات على احتجازه في بيروت، وافق المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر القاضي زاهر حمادة على إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها ١١ مليون دولار ومنعه من السفر. إلا ان فريق الدفاع عن هنيبعل اعتبر ان "موكلي لا يملك هذا المبلغ واعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وبدون توجيه تهم، وهذا الرقم غير منطقي"، مشيرًا الى ان "أموال هنيبعل محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقائه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان". وأضاف وكلاء الدفاع: "سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل، فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه". وكان هنيبعل مثل صباحًا أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة، بناءً على طلب عائلة الإمام المغيّب السيد موسى الصدر.

قرار جائر: وفي السياق، اعلن اللواء أشرف ريفي ان " القرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي مقابل كفالة أحد عشرة ملايين دولار هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة.على القضاء أن يطلق سراحه فوراً، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه، لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر. للقذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.

تحقيقات: من جهة ثانية، أرسل وزير الداخلية أحمد الحجار كتبا إلى كل من المديرين العامين للأمن العام وقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوازات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات.

النزوح: الى ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي الممثلة الجديدة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينغ في زيارة تعارف قدّمت خلالها أوراق اعتمادها. وشكّل اللقاء فرصة للبحث في ملف النزوح السوري الى لبنان والجهود القائمة حاليا لتأمين عودة النازحين الى سوريا وفقاً للخطة التي أقرّتها الحكومة اللبنانية، وبالتعاون مع المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة والتنسيق مع الدولة السورية.

بيان التيار: في مجال آخر، أشار التيار الوطني الحر في بيان الى ان "تعقيباً على قول رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في إطلالة تلفزيونية إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل دعاه إلى الدخول في اتفاق التيار والقوات اللبنانية قبل حصوله، نبدي الآتي:

١-هذا الكلام صحيح ودليل قاطع على رفض التيار أي ثنائية تختزل المسيحيين وكذلك رفضه أي إقصاء أو تهميش، وهو ما يؤكد التوجه الإنفتاحي وغير الإلغائي للتيار.

٢-أما ما هو غير صحيح فما نسبه النائب الجميل إلى رئيس التيار بشأن رفضه التموضع في الوسط. فنحن لم نكن يوماً جزءاً من اصطفاف سواء محور الممانعة أو محور الغرب، ومن المؤكد أننا لم نكن يومًا في "محور إيران"، حتى نقول للنائب الجميّل أو لغيره إن محورنا رابح. إنّ موقفنا واضح ومعلن بألا ربح لأي لبناني على آخر بالإتّكال على محاور خارجية.