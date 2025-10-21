المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه، في المكتبة الوطنية-الصنائع المخرج إيڤان كركلا، الذي أطلعه على مشاركته الأخيرة في "منتدى بكين لفنون الأداء"، حيث انضمّ "مسرح كركلا"، نظرا لسمعته العالمية وإنجازاته الثقافية، إلى عضوية "الجمعية العالمية لتطوير الإنتاجات الفنية وتبادل الثقافات".

ونوه الوزير سلامة بمسيرة مسرح كركلا ودوره الريادي في تمثيل لبنان على الساحة الثقافية الدولية، مؤكّدًا "دعم الوزارة لمشاريعه المستقبلية، ولا سيما مشاركاته الفنية في الصين، لما لذلك من أثر في تعزيز العلاقات الثقافية بين لبنان وجمهورية الصين الشعبي".

