عدل وأمن
سقوط مسيّرة إسرائيلية على سطح منزل في بنت جبيل

سقطت طائرة استطلاع مسيّرة تابعة للجيش الإسرائيلي على سطح أحد المنازل في مدينة بنت جبيل.

