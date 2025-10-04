سقطت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم، في منطقة وادي فيسان الواقعة في جرود الهرمل شمال شرقي لبنان. وعلى الفور، توجّهت وحدات من الجيش اللبناني إلى موقع الحادث لمعاينة الطائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

والى ذلك، اندلع بعد ظهر اليوم حريق في منطقة هورا بين بلدة كفركلا ودير ميماس، جراء إلقاء مسيرة معادية قنبلة في المكان. وعلى الفور توجهت فرق الدفاع المدني من مركزي القليعة والخيام وعملت على اخماد النيران.

ومساء اليوم، استهدف الجيش الاسرائيلي بقنبلة صوتية حفارة في حي الكساير شرق مدينة ميس الجبل، وعند وصول فرق الاسعاف التابعة لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية (مركز ميس الجبل التطوعي) وللدفاع المدني اللبناني تم استدافهم بقنبلة صوتية ثانية، من دون وقوع اصابات.