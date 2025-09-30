قالت النيابة العامة في باريس الثلاثاء إنه تم العثور على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا ناثي مثيثوا، ميتا خارج فندق في باريس.

ورجحت مصادر مطلعة على الملف أن تكون الوفاة ناجمة عن انتحار مستندة إلى مؤشرات عدة. ووفق أحد هذه المصادر، كان السفير البالغ 58 عاما يُعاني الاكتئاب وقد يكون أقدم على الانتحار.

وأوضحت النيابة العامة أن السفير، واسمه الكامل نكوسيناثي إيمانويل ناثي مثيثوا "حجز غرفة في الطبقة الثانية والعشرين، فُتحت نافذتها التي كانت محكمة الإغلاق بالقوة".

وأوضحت النيابة أن مثيثوا، وهو صديق مُقرب لرئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، "عُثر عليه عند أسفل الفندق"، لافتة إلى أن قاضيا مناوبا زار موقع الحادث.

وكانت زوجة مثيثوا أبلغت عن اختفائه الإثنين، مشيرة إلى أنها "تلقت منه رسالة مقلقة مساء ذلك اليوم"، بحسب النيابة العامة. وأوكلت مهمة التحقيق إلى وحدة مكافحة الجرائم ضد الأفراد.