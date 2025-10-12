أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أنه “توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة مبلغ مالي من داخل مطعم في محلة دوحة عرمون. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت الشعبة من تحديد هويته ويدعى م. ش. (مواليد عام 1980)”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بتاريخ 30- 09- 2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلة بشامون على متن دراجة آلية نوع “هاوجو” لون أحمر دون لوحات تم ضبطها. بتفتيشه والدراجة، تم ضبط طبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز، أدوات تستخدم للسرقة، قناع، مبلغ مالي، وهاتف خلوي”.

وتابعت: “بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه، حيث أجري المقتضى القانوني بحقه وجرى تسليمه إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء المختص”