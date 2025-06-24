المركزية- أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن "عند السّاعة 15،00 من تاريخ 19- 6-2025، ادّعى أحد المواطنين لدى فصيلة الأشرفيّة في وحدة شرطة بيروت ضد مجهول حول إقدامه على سرقة سيّارته نوع "بيك أب – تويوتا"، لون أبيض، وذلك أثناء ركنها في محلّة الأشرفيّة".

وأضافت المديرية في بلاغ: "بنتيجة المتابعة الفوريّة، وبعد حوالَي السّاعتين من حصول عمليّة السّرقة، تمكّنت مفرزة استقصاء بيروت من تحديد مكان الـ”بيك – أب المسروق” في محلّة طريق الجديدة، حيث ضبطته إحدى دوريّاتها وأوقفت السّارق الذي تبيّن أنّه يُدعى ج. ع. (مواليد عام 1967، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة، وقد اعترف أنّه أقدم على سرقة البيك – أب بعد أن شاهد المفتاح بداخله".

وتابعت: "تمّ تسليم الـ "بيك أب" إلى مالكه، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص".