المركزية- صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 16-08-2025، ادّعى أحد المواطنين أنّ شخصًا مجهولًا دخل إلى منزله الكائن في الزّلقا، بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله خزنة حديديّة تحتوي على كميّة من المجوهرات ومبلغ /5,000/ دولار أميركي، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة. وقُدِّرَت قيمة المسروقات بحوالَي /150,000/ دولار أميركي.

على الفور، أعطيت الأوامر إلى القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للقيام بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، لكشف الفاعل وتوقيفه.

بنتيجة الاستقصاءات والتّحريات، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّة المشتبه به، ويُدعى: ب. ب. (مواليد عام 1960، لبناني).

بتاريخ 20-08-2025، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه داخل منزله في بلدة المنصوريّة. وبتفتيشه والمنزل، تم ضبط مبلغ /22,900/ دولار أميركي، والمجوهرات المسروقة، وسيارة نوع “مرسيدس” لون أبيض استُخدمت في عمليّة السّرقة، إضافةً إلى ضبط الخزنة الحديديّة بعد دلالته على مكان رميها.

بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذه عمليّة السّرقة المذكورة. كما أفاد أنّه تربطه علاقة صداقة بالمدّعي، وهو من باعه الخزنة منذ نحو 4 سنوات. ولدى علمه بمغادرته المنزل إلى بلدته، توجّه إليه، ودخل عن طريق الكسر والخلع، ثم قام بسرقة الخزنة، ونقلها على متن سيارته إلى مكان إقامته، حيث عمد إلى كسرها والاستيلاء على محتوياتها، ثم تخلّص منها برميها.

أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودِع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.