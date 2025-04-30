المركزية- صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:



بتاريخ 28-04-2025، ادّعت مواطنة لدى مخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي ضد مجهول بجرم الدّخول بواسطة الكسر والخلع إلى فيلّا والدها الكائنة في محلة ددة - الكورة، وسرقة مبلغ مالي يُقَدَّر بحوالي /300,000/ دولار أميركيّ، وكمية من المجوهرات، ومستندات، وجوازات سفر.



بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، التي قامت بها عناصر فصيلة أميون بالتنسيق مع مخفر ضهر العين، توصلت في خلال أقل من 24 ساعة الى تحديد هويات أفراد العصابة.



على الفور، تمّت مداهمة مكان إقامتهم في محلَّتَي ددة وبرسا وتوقيفهم، وهم كل من السوريّين:



ع. أ. ك. (مواليد عام 2007)

ع. م. ك (مواليد عام 1988)

ع. م. ك. (مواليد عام 1986)



بالتحقيق معهم، اعترف الأخير بتخطيطه لعملية السّرقة وتنفيذها بالاشتراك مع المذكورَين.



تم ضبط المسروقات وسُلمت إلى الجهة المُدّعية، وأجريَ المقتضى القانوني بحق الموقوفين، بناءً على إشارة القضاء المختص.