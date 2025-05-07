أمرت النيابة العامة في ليبيا، بحبس وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح وعدد من المسؤولين الآخرين، لارتكابهم مخالفات قانونية عند استيراد دواء لعلاج الأورام من العراق.

وجاء في بيان لمكتب النائب العام الليبي، فجر الأربعاء، أنّه بعد انتهاء الأبحاث في إجراءات استيراد صنف دوائي يستعمل في علاج الأورام من أحد مصانع الأدوية العاملة في جمهورية العراق، تبيّن وجود مخالفات للضوابط المنظمّة لعملية شراء هذا الصنف من الأدوية، وتجاوزات للقواعد الفنية والمالية والقانونية الناظمة للتعاقدات.

وبناء على ذلك، تقرّر حبس وزير الصحة رمضان أبوجناح ومدير إدارة الصيدلة، ومعهما رئيس لجنة العطاء العام ومسؤول لجنة العطاءات المركزية بالوزارة، إضافة إلى مفوض شركة استيراد أدوية.