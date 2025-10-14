شدّد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر على أن تنفيذ بنود خطة السلام في غزة لن يكون مهمة سهلة، لافتًا إلى أن بلاده باتت في موقع يمكّنها من لعب دور مباشر في المسار السياسي، بعد قرار لندن الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي كلمة أمام مجلس العموم اليوم الثلاثاء عقب مشاركته في قمة شرم الشيخ، قال ستارمر إن ضمان استمرارية السلام لا يقل صعوبة عن وقف إطلاق النار نفسه، مشيرًا إلى أن التركيز مع الشركاء الدوليين سينصب خلال الأيام المقبلة على التنفيذ الدؤوب لبنود الخطة التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف بوضوح: "لن يكون هناك مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل إذا كانت حماس لا تزال قادرة على التهديد بإسالة الدماء."

كما أعلن استعداد بلاده لدعم إعادة إعمار غزة والمشاركة في ترتيبات الحكم الانتقالي في القطاع، مؤكدًا أن لندن ستواصل العمل مع السلطة الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وضمان الأمن من خلال مراقبة وقف إطلاق النار.

وكان ستارمر قد أعلن من شرم الشيخ استعداد المملكة المتحدة للمشاركة في مراقبة وقف النار ونزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، قائلاً: "نحن على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملاً في مراقبة وقف إطلاق النار وتفكيك قدرات حماس."

وأكد رئيس الحكومة البريطانية أيضًا أن بلاده ستقدّم مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني (27 مليون دولار) لبرامج المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة، عبر اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، بهدف الوصول إلى الفئات التي تعاني من الجوع وسوء التغذية والأوبئة.

وتنص خطة ترامب للسلام، التي طُرحت الشهر الماضي وتم التوافق عليها قبل أسبوع، على تنحي حماس عن السلطة، ونزع السلاح الكامل في غزة، وتشكيل لجنة فلسطينية بإشراف دولي لإدارة القطاع، مع نشر قوة مهام لضمان الاستقرار وتدريب شرطة محلية.