كشفت قناة Welt الألمانية عن أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يواجه مشكلة مالية تتعلق بتمويل صفقة صواريخ “توماهوك” الأميركية، قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يرفض تمويلها.

وأوضحت القناة أن الإدارة الأميركية ترفض تغطية تكاليف الصواريخ، وتطالب كييف بدفع ثمنها الكامل في حال تمت الموافقة على توريدها، مشيرةً إلى أن الحلفاء الأوروبيين لم يتوصلوا بعد إلى خطة موحدة لتمويل الصفقة.

وأضافت أن نوايا ترامب الحقيقية بشأن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ لا تزال غير واضحة، رغم إعلانه مؤخراً أنه اتخذ قراراً مبدئياً بشأن الصفقة، لكنه يرغب أولاً في معرفة كيف ستستخدم كييف هذا السلاح.