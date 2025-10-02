Oct 2, 2025 10:05 AMClock
دوليات
زيلينسكي يلتقي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن

يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القادة الأوروبيين في كوبنهاغن، بينهم من يركزون على تثبيت دعم طويل الأمد لكييف، وذلك في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة تخفف من التزاماتها تجاهها.

ويشارك إلى جانب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، نحو عشرين قائداً أوروبياً إضافياً في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تنعقد بالتوازي مع القمة الأوروبية غير الرسمية.

وتعقد القمة السابعة هذه المرة في أجواء مغايرة، على وقع التوغلات الروسية في الأجواء الأوروبية وتحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق كوبنهاغن.

