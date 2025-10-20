صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يجب تجميد الحرب مع روسيا على طول خطوط المعركة الحالية قبل أن يدخل الجانبان في مفاوضات سلام، حتى مع استمرار فلاديمير بوتين في مطالبة كييف بالتنازل عن منطقة دونيتسك بأكملها في الشرق إلى موسكو.

جاءت تصريحات زيلينسكي في مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة مع كريستين ويلكر" على شبكة "إن بي سي"، أجريت بعد اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، الجمعة، وتم بثها الأحد.

وقال: "أفهم أن علينا إنهاء هذه الحرب، وبدء هذا الإنهاء من المكان الذي يوجد به الجنود، من خط التماس"، مضيفاً: "إذا أردنا وقف هذه الحرب والذهاب إلى مفاوضات سلام بشكل عاجل وبطريقة دبلوماسية، نحتاج إلى البقاء حيث نحن، وليس إعطاء شيء إضافي لبوتين".

مكالمة ترامب وبوتين

يشار إلى أنه في وقت سابق الأحد، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين كبار لم يتم الكشف عن هوياتهم، أن بوتين طالب خلال مكالمة طويلة مع ترامب يوم 16 أكتوبر بأن تتنازل كييف عن السيطرة الكاملة على دونيتسك، وهي منطقة حيوية استراتيجية في الشرق الأوكراني، كشرط لإنهاء الحرب.

فيما رد زيلينسكي على ذلك بفيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن بلاده لن تقدم شيئاً إلى الروس.

كما أردف أن كلمات بوتين لن توقف الحرب، داعياً إلى تكثيف الضغوط الدولية عليه.

يذكر أن ترامب لم يعلّق علناً على طلب بوتين استعادة دونيتسك، لكنه أعلن، الجمعة، أنه يخطط للقاء نظيره الروسي في المجر خلال الأسابيع المقبلة لمواصلة النقاشات حول كيفية إنهاء الحرب.

كذلك أكد في تصريحات صحافية أن بوتين يسعى للسلام، في ما بدا أنه تراجع في حدة لهجته تجاه سيد الكرملين خلال الفترة الماضية.