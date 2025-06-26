رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، أن “كل مجرمي الحرب الروس يجب أن يحاكموا بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وتابع زيلينسكي في خطاب أمام مجلس أوروبا في ستراسبورغ بعيد توقيع اتفاقية إنشاء محكمة خاصة للنظر في “جريمة العدوان” الروسي ضد بلاده: “يتطلّب الأمر شجاعة سياسية وقضائية، لضمان محاكمة كل مجرمي الحرب الروس بمن فيهم بوتين”.

وفي موازاة ذلك، وقّع الرئيس الأوكراني اتفاقية مع مجلس أوروبا، الهيئة الأوروبية المولجة تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون، لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كبار المسؤولين عن الغزو الروسي لبلاده.