غدا السبت يغادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى روما للمشاركة في قداس بابا الفاتيكان لاوون لمناسبة تطويب المطران انطوان (اغناطيوس المولود شكر الله) مالويان قديساً بعد وفاته على يد بعض العثمانيين المتزمتين عام 1915، وسبقه البطريرك الماروني بشارة الراعي امس وكاثوليكوس بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفايل بيدروس ميناسيان، على ان يعود يوم الاحد بعد انتهاء قداس التطويب. ولم يُعرف ما اذا كان عون سيلتقي أيّاً من مسؤولي الفاتيكان او الايطاليين.

علمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة ان أمرين يجدر التوقف عندهما بالنسبة الى زيارة قداسة الحبر الاعظم البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان وهي انها ستتم بناء على دعوة وجهها الرئيس عون اليه وأن اللجنة التحضيرية لهذه الزيارة اللافتة تترأسها اللبنانية الاولى السيدة نعمت عون.