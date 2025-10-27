طلال عيد

المركزية- إثر إعلان البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوُن الرابع عشر إلى لبنان نهاية تشرين الثاني المقبل، يكشف نقيب اصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود انه لغاية الآن لم تظهر مؤشرات على نسبة الحجوزات خلال فترة وجود قداسة البابا في لبنان لان الطائرات التي تصل الى بيروت خلال هذه الفترة ما تزال نسبة الحجوزات فيها لا تتعدى المألوف.

ويعزو عبود الاسباب الى:

١- تخوّف اللبنانيين والسياح الاجانب من المجيء بسبب الحديث عن حرب اسرائيلية على لبنان.

٢- مصادفة مجيء البابا في اوائل كانون الاول شهر موسم الاعياد وبالتالي لا يمكن للمغترب او السائح المجيء مرتين الى لبنان خلال شهر واحد، بل عليه الاختيار بين رحلة استقبال البابا ورحلة تمضية عطلة الاعياد.

٣ - الاستعدادات الجارية من قبل شركات الطيران الاجنبية لمواكبة وصول البابا حيث ستزيد عدد رحلاتها في حال الإقبال على الحجوزات.