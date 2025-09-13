أثار ظهور لطيفة الدروبي، زوجة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، تفاعلاً واسعاً بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها في مراسم استقبال قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الأدميرال براد كوبر، وزوجته سوزان كوبر، في قصر الشعب بدمشق.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية لقطات للدروبي خلال استقبالها سوزان كوبر، مشيرة إلى أن الجانبين أجريا حديثاً تناول قضايا إنسانية واجتماعية ذات اهتمام مشترك، "بما يعكس دور المرأة في بناء جسور التفاهم بين الشعوب".

وفي تقرير منفصل، ذكرت الوكالة أن الرئيس الشرع والأدميرال كوبر بحثا "آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف التقرير أن اللقاء "عكس أجواء إيجابية وحرصاً مشتركاً على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن على مختلف المستويات".