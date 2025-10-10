أصدرت السلطات الفيليبينية الجمعة تحذيرا من خطر حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 7,4 درجات ضرب قبالة جزيرة مينداناو الجنوبية، متوقعة حدوث أضرار وهزّات ارتدادية من جراء هذا الزلزال الضخم، بحسب "فرانس برس".

وقال المعهد الوطني للزلازل إنّ "أمواج تسونامي مدمّرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد يُتوقّع أن تضرب خلال ساعتين ساحل البلاد المطلّ على المحيط الهادئ، مناشدا سكّان هذه المناطق الساحلية "إخلاءها فورا إلى مناطق مرتفعة أو الانتقال إلى مناطق داخلية".

ووقع الزلزال في الساعة 09,43 (1,43 ت غ) على بعد حوالى 20 كيلومترا من بلدة ماناي في منطقة مينداناو، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم يُبلّغ في الحال عن وقوع أيّ خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.

ويأتي هذا الزلزال بعد 11 يوما من زلزال عنيف خلّف 74 قتيلا وحوالي 72 ألف متضرّر في جزيرة سيبو بوسط الأرخبيل.