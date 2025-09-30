اعلنت الشرطة الفلبينية عن "سقوط 5 قتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد".

وكانت قد افادت وكالة "رويترز"٬ بأن "وكالة الزلازل الفلبينية نصحت السكان بالابتعاد عن الشواطئ بعد ​زلزال​ بقوة 6.7 درجة قبالة وسط الفلبين".

وضرب ​زلزال​ بقوة 6,9 درجات ساحل وسط الفيليبين، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء، بعدما أفاد في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 7 درجات.

وتم تحديد مركز الزلزال على بعد حوالى 11 كلم شرق-جنوب شرق مدينة كالابي في مقاطعة بوهول، والتي يناهز عدد سكانها 33 الف نسمة.

وذكر مركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي عقب الزلزال، الذي وقع على عمق ضحل بلغ نحو 11 كيلومترا.

وحذرت هيئة الزلازل الفلبينية من هزات ارتدادية متوقعة في الأيام المقبلة، داعية السكان إلى البقاء في حالة يقظة.

وتقع الفلبين ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو نطاق من البراكين والصدوع النشطة حيث تسجل هزات أرضية متكررة. وغالبًا ما تكون معظم هذه الزلازل ضعيفة وغير محسوسة، إلا أن الزلازل القوية والمدمرة تحدث بصورة مفاجئة دون إمكانية التنبؤ بموعدها أو مكانها.