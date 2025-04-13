Apr 13, 2025 11:26 AMClock
دوليات
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زلزالان في يوم واحد

هزّ زلزالان قويان دولتين آسيويتين من دون أن يُعرف ما إذا تسبّبا بأضرار أو إصابات حتى الآن، وفق مركز لمراقبة الزلازل.

وقال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، إن زلزالا بلغت شدته 6.4 درجات ضرب طاجيكستان، مضيفا أنه وقع على عمق 16 كيلومترا. وفي وقت لاحق، عدّل المركز قوة الزلزال إلى 5.9 درجات.

وفي ميانمار، التي تعرّضت لزلزال قوي في وقت سابق أسفر عن مقتل آلاف السكان، هزّ البلاد زلزال جديد اليوم، لم تُعرف نتائجه بعد.

وأعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أنّ الزلزال بلغت شدته 5.6 درجات في ميانمار، ومركزه وقع على عمق 35 كيلومترا.

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