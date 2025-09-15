أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بأن السيطرة على مدينة غزة ستتطلب نحو ستة أشهر.

وأضافت القناة أن زامير وجّه رسالة واضحة للقيادة السياسية في جلسة مغلقة مفادها يأنه “حتى بعد تكثيف جيش الدفاع الإسرائيلي عملياته في مدينة غزة، فإن حماس لن تهزم عسكريا وسياسيا”.

ووفق القناة فإن زامير أشار إلى أن الهدف من موقفه هو “توحيد التوقعات مع الحكومة بشأن نتائج العملية البرية المرتقبة في غزة”.

وقال زامير خلال اجتماع أمني: “نحن ملتزمون بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة، ولكن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية السيطرة على مدينة غزة”.

ووفقًا لتقديرات زامير، فإن تحقيق هزيمة كاملة لحماس، سيتطلب مواصلة التقدم إلى ما بعد مدينة غزة، وصولا إلى المعسكرات المركزية أيضا، والسيطرة على المنطقة من منظور مدني.

وقد أكد زامير نفسه سابقا بحسب القناة 12، أنه لا يريد أن يتحمل الجيش الإسرائيلي مسؤولية مدنية في الأماكن التي سيحتلها، وهذا الأمر سيُحسم في النهاية من قبل القيادة السياسية.