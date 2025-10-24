أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أن "روسيا قامت بإجلاء 47 مواطنا روسيا وأقاربهم من قطاع غزة".

وقالت زاخاروفا: "في 22 من أكتوبر الجاري، ساعد ممثلو الاتحاد الروسي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتعاون مع السفارة الروسية في المملكة الأردنية الهاشمية، في إجلاء 47 مواطنا روسيا وأقربائهم من الفلسطينيين (من بينهم 15 روسيا و32 فلسطينيا) من قطاع غزة".

وأضافت أنه "من بينهم 15 قاصرا، وتم إجلاء أحد المواطنين المولود عام 2007 والمصاب بشلل دماغي في إطار الإجلاء الطبي الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية".

وفي ايلول الماضي أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن "50 شخصا هم مواطنون روس وعائلاتهم تمكنوا من مغادرة قطاع غزة عن طريق الأردن إلى روسيا".