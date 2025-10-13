Oct 13, 2025 7:21 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رويترز: قوافل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة تتحرك الى مواقع اصطحاب الرهائن الاسرائيليين

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o