أعلنت شركة “نافتوغاز” الأوكرانية الحكومية، الجمعة، أن روسيا شنت خلال الليل أوسع هجوم على منشآت إنتاج الغاز في البلاد منذ اندلاع الحرب عام 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.

وقالت الشركة في بيان إن “العدو نفذ أوسع هجوم شامل على البنية التحتية لإنتاج الغاز منذ بداية الحرب”، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت مواقع للغاز في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وبولتافا (وسط البلاد).

واتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو روسيا عبر تطبيق تلغرام بـ”إرهاب المدنيين” والسعي إلى حرمانهم من وسائل التدفئة خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة “نافتوغاز” سيرغي كوريتسكي أن “جزءا كبيرا من منشآتنا تضرر نتيجة لهذا الهجوم، وبعض الأضرار بالغة”، منددا بما وصفه بـ”الإرهاب المتعمد” ضد المنشآت المدنية، مشيرا إلى أن هذه الضربات “لا معنى لها عسكريا وتهدف فقط إلى حرمان الأوكرانيين من التدفئة في الشتاء”.