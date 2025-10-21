رأى رئيس المخابرات الروسية سيرغي ناريشكين، أن الأمن العالمي يمر حاليًّا بأضعف لحظاته منذ الحرب العالمية الثانية، ما يستوجب تقديم تنازلات لتجنب صراع عالمي جديد.

وقال ناريشكين: “يمر العالم الآن بأكثر اللحظات ضعفًا بالنسبة للأمن منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة التحول النوعي للنظام العالمي”.

وتابع: “هناك صراع شرس بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية لتحديد قواعد النظام العالمي مستقبلا”.

وأضاف: “مهمتنا المشتركة وربما الرئيسية هي ضمان أن يستمر التكيف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى مثلما حدث في مراحل تاريخية سابقة”.

كما كرر موقف الكرملين بأن إدارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تعوق عملية السلام في أوكرانيا.