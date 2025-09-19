أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن الاتهامات الأوروبية الموجهة لموسكو بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد فيما يتعلق بالطائرات المسيرة في بولندا، "لا أساس لها من الصحة".

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذه المرة، الاتهامات الموجهة لروسيا بمحاولة الاستفزاز والتصعيد المتعمد، لا أساس لها من الصحة".

وأضافت المتحدثة: "التسرع في تحميل روسيا مسؤولية الحادث، ورفض السلطات البولندية القاطع قبول الاستشارات التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، يظهران عدم اهتمام الغرب الجماعي التام بكشف حقيقة الحادث".

وتابعت: "بطبيعة الحال، يتم تجاهل تفسيرات وزارة الدفاع الروسية والحقائق المقدمة".

وقالت زاخاروفا إن مزاعم الدول الأوروبية بانتهاك مسيرات روسية للمجال الجوي البولندي تهدف إلى تعطيل تسوية النزاع في أوكرانيا، مضيفة: "من الواضح أن هذا جزء آخر من حملة إعلامية واسعة النطاق تهدف إلى شيطنة روسيا، وحشد دعم إضافي لنظام كييف، فضلاً عن محاولة تعطيل التسوية السياسية للصراع بشأن أوكرانيا".

وكانت بولندا قد قالت الأسبوع الماضي، إن مجالها الجوي تم انتهاكه من قبل طائرات مسيرة روسية في العاشر من الشهر الجاري أثناء قصف موسكو لأوكرانيا، ما دفع حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى إرسال مقاتلات لإسقاطها.

ووصفت بولندا حينها دخول طائرات مسيرة روسية مجالها الجوي بأنه "استفزاز متعمد"، بينما نفت وزارة الدفاع الروسية إطلاقها طائرات مسيرة لاختراق المجال الجوي البولندي.

يأتي هذا بينما قالت الشرطة العسكرية البولندية، اليوم الجمعة، إنها عثرت على ما يشتبه في أنها شظايا صاروخ يعتقد أنه استخدم لإسقاط طائرة مسيرة في منطقة لوبلين الشرقية، وذلك بعد أكثر من أسبوع من إسقاط بولندا بدعم من طائرات حلف شمال الأطلسي لطائرة مسيرة روسية في مجالها الجوي.

وذكرت السلطات على موقع "إكس" أنه من المتوقع أن تقوم الشرطة العسكرية في لوبلين بفحص الشظايا.