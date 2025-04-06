أحرز روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر لقب رالي الربيع الأربعين الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة على مدى يومين في قضائي كسروان وجبيل.

واحتل السائق باسل ابو حمدان وملاحه فراس الياس المركز الثاني بفارق 27,5 ثانية عن الأول، ونيقولا اميوني وملاحه شادي بيروتي المركز الثالث بفارق 35,7 ثانية، وسبعة اعشار عن الثاني ليكسب ابو حمدان الصراع "المحتدم" مع "العائد" أميوني على المركز الثاني.

وجاء السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات لهذه السنة.

وبلغت المسافة الاجمالية للرالي 284.19 كيلومترا منها 101.14 كيلومتر طول المراحل الخاصة الست للسرعة ومن بينها المرحلة الأولى الاستعراضية(طولها 2.52 كلم) التي حسمها فغالي لمصلحته والتي أقيمت السبت في مقر النادي المنظم بالكسليك امام جمهور غفير، واستُكمل الرالي الأحد بخمس مراحل خاصةللسرعة.

ومنذ بداية الرالي، تصدر فغالي وملاحه مطر حتى النهاية. وشهد اليوم الثاني من السباق زخات مطر في ظل طقس غائم مع منافسة "رباعية"، مع اولوية لفغالي ، على الصدارة مؤلفة من روجيه فغالي وباسل ابو حمدان ونيقولا أميوني (العائد بعد 8 سنوات من الغياب وسبق ان احرز لقب بطولة لبنان للراليات عام 2014 ) وربيع أيوب.

وواكب عشاق الرياضة الميكانيكية المراحل الخاصة وتحدوا الطقس السيئ وانتشروا على مسار المراحل الخاصة. وفي التفاصيل وفي المرحلة الخاصة الاستعراضية الأولى، سجل فغالي افضل وقت فأبو حمدان بالمركز الثاني وأميوني. وفي المرحلة الثانية كان افضل وقت لفغالي فأميوني فأبو حمدان. وفي المرحلة الثالثة واصل فغالي تسجيله افضل وقت يليه أيوب فأبو حمدان. وفي المرحلة الرابعة نجح أميوني في تسجيل افضل وقت يليه فغالي فأبو حمدان. وفي المرحلة الخامسة استعاد فغالي تسجيل افضل وقت يليه ابو حمدان فأيوب. وفي المرحلة السادسة والأخيرة، سجل فغالي أسرع وقت فأبو حمدان يليه أميوني.

واجتازت 17 سيارة خط النهاية مع خروج اربع سيارات من المنافسة.

وفي ما يلي الترتيب العام بعد انتهاء رالي الربيع:

1- روجيه فغالي وجوزف مطر على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.01.33 ساعة

2- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي 1.02.1 س

3- نيقولا اميوني وشادي بيروتي على سكودا فابيا 1.02.9

4- ربيع ايوب وجورج ناضر على سكودا فابيا 1.02.30

5- طارق يونس وسليم جليلاتي على فورد فييستا 1.05.27

6- رودريك الراعي وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.05.35

7- هنري قاعي ورامي منعم على سيتروين دي اس 3 1.06.50

8- شربل شبلي ودولين شلينك على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 1.06.58

9- دافيد مزهر وشادي نصر على فورد فييستا 1.07.04

10- احمد خالد وعمر مذكور على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.07.20

11- ريا داغر ونديم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.08.23

12- محمد تاج الدين وفيكين كنلدجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.08.28

13- راين خنيصر وكريستوفر بشارة على بيجو 208 في تي آي 1.13.29

14- طوني جرمانوس وجوزغ كميد على رينو كليو 1.14.02

15- ندي يزبك ومارفن دينار على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 1.16.08

16- جوانا حسون وايلي مهنا على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 1.16.57

17- جوي الحاج وكريستوفر كنلدجيان على هيونداي آي 20 1.22.27