أحرز السائق روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على تويوتا جي آر ياريس لقب رالي البترون الأول الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالتعاون مع بلدية البترون، على مدى يومين في قضاء البترون.

ويندرج السباق في اطار المرحلة الثالثة من بطولة لبنان للراليات للسنة الحالية بعد راليي الربيع وجزين.

بلغت المسافة الاجمالية للسباق 163.57 كليومترا منها 92.17 كيلومترا طول المراحل الخاصة السبع. واحتل السائق الياس الدهني وملاحه تييري روحانا على سكودا فابيا المركز الثاني ة، و السائق ربيع أيوب وملاحه جورج ناضر على سكودا فابيا المركز الثالث.

ونجح فغالي في الاطباق على الرالي منذ بدايته اي منذ المرحلة الاستعراضية التي شهدتها الشوارع الجنوبية للبترون، اذ سجل اسرع وقت، وواصل التقدم بثبات من مرحلة تلو المرحلة من السباق الذي شاركت فيه 21 سيارة والذي أقيم في ظل طقس صيفي حار وفي ظل مواكبة جماهيرية على المراحل الخاصة للسرعة.

وأضاف فغالي ومطر لقبا جديدا الى رصيدهما الحافل بالانجازات.

وفي الختام، أجتازت 18 سيارة خط الوصول مع العلم ان سيارة السائق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود سكودا فابيا خرجت عن المسار وتعرضت الى حادث في بداية اليوم الثاني من الرالي.

وفي ما يلي النتائج غير الرسمية بعد انتهاء الرالي:

1- روجيه فغالي وجوزف مطر على تويوتا جي آر ياريس 50.50.0 دقيقة

2- الياس الدهني وتييري روحانا على سكودا فابيا 52.34.5

3- ربيع أيوب وجورج ناضر على سكودا فابيا 53.22.4

4- كارل رزق وكريم ابو الياس على سيتروين دي اس 3 53.29

5- باسل ابو حمدان وفراس الياس على فولسفاكن بولو جي تي آي 54.11.4

6- حسام طربيه ويوسف صالح على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 54.32.6

7- هنري قاعي ورامي منعم على سيتروين دي اس 3 54.42.7

8- ريا داغر ونديم ابو الياس على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 54.55

9- رودريك الراعي وغاري كونداكجيان على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 55.02

10- راين خنيصر وكريستوفر بشارة على بيجو 208 في تي آي 55.36.9

11- احمد خالد وعمر مذكور على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 56.06.9

12- دافيد مزهر وشادي نصر على فورد فييستا 56.28.1

13- جوانا حسون وايلي مهنا على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 59.12.0

14- طوني جرمانوس وجوزف كميد على رينو كليو 59.17.5

15- ندي يزبك ومروان دينار على ميتسوبيشي لانسر ايفو 8 59.19.3

16- جايسون وهبه واندريه مهنا على سيتروين دي اس 3 أر 1 1.10.02ساعة

17- محمد تاج الدين وسامر صفير على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.13.58

18- أليكس فغالي ومارك حداد على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.26.13