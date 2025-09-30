أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أنّ "وزير الخارجية ماركو روبيو أجرى اتصالاً مع نظيره الفرنسي جان-نويل بارو".

وأكد روبيو خلال الاتصال "التزام الولايات المتحدة الثابت بضرورة الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى "حماس" وإنهاء الحرب في غزة"، مرحباً بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعمة لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 29 أيلول.

كما اتفق الوزيران على مواصلة التعاون الدبلوماسي من أجل التوصل إلى تسوية تفاوضية تُنهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتؤسس لسلام دائم.

كذلك تناول البحث إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، حيث شدّد الطرفان على أنّ طهران يجب ألا تطوّر أو تمتلك سلاحاً نووياً.