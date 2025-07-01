أشار وزير الخاجية الأميركي ماركو روبيو، إلى أن "رفع العقوبات يمثل بداية فصل جديد للشعب السوري في سعيه لبناء مستقبل آمن ومستقر وناجح".

وأضاف روبيو: "نريد أن تعيش سوريا في سلام داخليًا ومع جيرانها".

بدورها، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "قررنا إنهاء العقوبات المفروضة على الفرقة الأولى والرابعة بالجيش السوري وقوات الدفاع الوطني".

وأوضحت الخارجية، أن "عقوباتنا تستهدف الآن فقط الأفراد والكيانات التي تمثل أسوأ ما في النظام السوري السابق بشار الاسد".

وتابعت: "عقوباتنا أداة لتعزيز مساءلة الأسد وأعوانه وغيرهم ممن يسعون لزعزعة استقرار سوريا أو المنطقة".