قبيل توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على التوسط بشأن غزة.

كما أضاف قائلا في تصريحات صحفية أثناء مغادرته تل أبيب "من الواضح أن عليهم تقرير ما إذا كانوا يريدون القيام بذلك بعد ما حصل الأسبوع الماضي أم لا، لكننا نريد منهم أن يعلموا أنه إذا كانت هناك دولة في العالم يمكنها المساعدة في إنهاء هذا عبر مفاوضات فهي قطر".

وأوضح أن الولايات المتحدة "على وشك الانتهاء من اتفاق معزز للتعاون الدفاعي مع قطر".

تحذير لحماس

إلى ذلك، وجه تحذيرا جديدا إلى حركة حماس، مشددا على أن أمام الحركة "مهلة قصيرة جدا للقبول باتفاق لوقف النار"، وفق تعبيره.

كما أردف: "لدينا إطار زمني قصير للغاية يمكن من خلاله التوصل إلى اتفاق بشأن غزة".