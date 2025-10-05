على الرغم من استمرار المفاوضات في مصر حول الإجراءات التنفيذية لتطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول وقف الحرب في غزة، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن "حماس وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب". وقال:" سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا"

كما أوضح روبيو، حين سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الحرب في غزة ستنتهي قريباً، أن "هناك اجتماعات جارية بشأن اتفاق إسرائيل وحماس"، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

إلى ذلك، أعرب عن أمله "في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بتلك القضية بسرعة كبيرة".

"المرحلة الثانية صعبة"

إلا أنه شدد في الوقت نفسه على أن المرحلة الثانية من خطة غزة، لن تكون سهلة.

كذلك أضاف قائلاً: "بعد مغادرة حماس للقطاع، سنحتاج وقتاً لتشكيل إدارة تحكم غزة".