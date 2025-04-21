في عام 2013، أعطى أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي البابا فرنسيس نبتة في أصيص، لكن الأخير رفض تشجيع منتخب الأرجنتين خلال مباراة ودية مع إيطاليا، رغم الهدية التي قدمها له مواطنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ.

فخلال زيارة للفاتيكان، التقى ميسي وزملاؤه في منتخب الأرجنتين ولاعبون إيطاليون البابا الراحل، الذي أعلن عن وفاته صباح الإثنين عن عمر 88 عاما، قبيل مباراة ودية بين المنتخبين في روما.

ووقتها قدم ميسي وأسطورة حراسة المرمى في إيطاليا جانلويجي بوفون هدية للبابا، وهي شجرة زيتون صغيرة، مع قميصين للمنتخبين يحملان اسمه، إضافة إلى كرة قدم موقعة.

وقال البابا إن على اللاعبين أن يصلوا "ليلعبوا مباراة شريفة على أرض الملعب التي وضعها الله فيه".

وأضاف: "لا تنسوا أبدا جمال روح الزمالة، منذ أن كنتم هواة قبل أن تصبحوا أبطالا، يجب أن تكونوا رجالا وتنشروا الإنسانية في قلوب كل من تقابلونه".

ورغم ولادته في بوينس آيرس وتشجيعه فريق سان لورينزو في مسقط رأسه، رفض البابا فرانسيس الالتزام بدعم الأرجنتين أو إيطاليا، بل التزم الحياد تجاه المباراة.

وقال: "سيكون من الصعب عليّ تشجيع فريق واحد، لكن لحسن الحظ إنها مجرد مباراة ودية، وأتمنى أن تكون كذلك حقا".

وانتهت المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي في روما بفوز الأرجنتين 2-1، حيث غاب ميسي عن المباراة بسبب الإصابة.

وافتتح غونزالو هيغواين التسجيل في الشوط الأول، قبل أن يضاعف إيفر بانيغا تقدم الأرجنتين بعد دقائق من الاستراحة.

وقلص لورينزو إنسيني الفارق، لكن إيطاليا لم تتمكن من معادلة النتيجة أمام الفريق الذي حل وصيفا لكأس العالم في العام التالي في البرازيل، بعدما خسر أمام ألمانيا في النهائي.