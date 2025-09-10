المركزية- مع ان الاستحقاقات المحلية التي اعقبت جلسة مجلس الوزراء التي اقرت خطة الجيش لحصر السلاح ، وما استتبعها من مواقف محلية وخارجية، يفترض ان تبقي الاهتمامات محصورة في المشهد الداخلي، بقيت الغارات الاسرائيلية المُتوحشة على قلب الدوحة امس متصدرة الأولويات في ظل التداعيات الساخنة التي خلّفتها مؤكدة ان لا حدود جغرافية للجنون الاسرائيلي، على رغم انه بات شبه مؤكد انها لم تحقق اهدافها بالقضاء على قيادات حماس، اذ تتجه الانظار في لبنان الى انعكاسات هذا التفلت الاسرائيلي، على مسار عملية حصر السلاح غير الشرعي و"سرعته".

بلاسخارت: وبينما يلقي الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة عصرا، سيتطرق فيها بلا شك الى هذا الملف، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت الأوضاع الراهنة، وعمل المنظمات الدولية في لبنان، ومرحلة ما بعد التمديد لليونيفيل. كما استقبل رئيس الحكومة نواف سلام اليوم في السرايا هينيس-بلاسخارت وتم البحث في الأوضاع السياسة والمستجدات في الجنوب.

عدم التدخل: في الموازاة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية حميد رضا حاجي بابائي والوفد البرلماني المرافق، بحضور السفير الايراني لدى لبنان مجتبى اماني. وقال بابائي بعد اللقاء: كانت فرصة كي نؤكد من خلال زيارتنا لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري دعمنا وتأييدنا للوحدة الوطنية اللبنانية والتكاتف و وحدة الكلمة بين كافة أطياف الشعب اللبناني العزيز وأكدنا على ضرورة عدم تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق ، لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤيد و تبارك أي أمر وقرار يتخذه الإخوة اللبنانيون، ولا شك أن التطورات وسير العملية السياسية الداخلية في لبنان و القرارات التي اتخذت مؤخراَ انما تدل على أن الحكمة السياسية هي التي تقول كلمتها في هذا الوطن، ونحن نعتقد تماما أن الشعب اللبناني العزيز الذي يحتفظ بتاريخ ثقافي وحضاري وسياسي يعود الى مئات السنين لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يسمح بأي قوة خارجية أن تتدخل في شؤونه وأن تملّي عليه إرادتها ، ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والاملاءات التي كانت تُفرض على هذا البلد الشقيق هذا الزمن قد ولّى. وتابع: ونحن نعتقد تماما أن التطورات الآتية سوف تُثبت قاطعا بأن السياسات الإملائية التي تفرض إرادتها على الآخرين و الأحادية قد انتهت والعالم يسير اليوم الى حالة متوازنة القوى، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها أولاً و تدافع عن المقاومة ثانياً و تقف بصورة معاندة أمام كل المحاولات الاملائية من قبل الآخرين.

ادانات: الى ذلك، توالت الادانات في الداخل لاستهداف قطر. فقد اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في بيان ان "الاعتداء الإسرائيلي الذي تعرّضت له قطر العزيزة، أمس، يأتي خارج السياق الطبيعي والمنطقي للأمور، إذ إنّ دولة قطر كانت دوما دولة محايدة، تبذل كل جهد ممكن عند وقوع أي مشكلة بين دولتين، ولم تتعدَّ يوما على أحد، ولم تدخل في نزاع مع أحد، بل على العكس كانت تهبّ دائما للمساعدة عند الحاجة. وفي هذا السياق، لا يسعنا إلا ان نتذكّر ونتوقّف عند المساعدات الجمّة الني قدمتها قطر للبنان، خصوصا في العقدين الأخيرين". أضاف "إن قطر هي دولة اعتدال بامتياز في المنطقة، ولم تقطع علاقاتها مع أي طرف في المنطقة، ولو كانت الأجواء من حولها متشنجة". وختم"نحن، كلبنانيين، نجد أنفسنا في حالة تضامن كامل مع الشعب القطري العزيز، ونتمنى ان تبقى قطر دائما، وبالرغم من هذا الاعتداء، واحة أمن وسلام واستقرار".

مؤتمر دعم: في غضون ذلك، وعشية وصول المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت في الساعات المقبلة حيث سيستقبله الرئيس نبيه بري في العاشرة والنصف قبل ظهر غد، أفيد ان "مؤتمر دعم بعنوان "بيروت ١" سيعقد في لبنان في ١٨ و١٩ تشرين الأول مع الدول الصديقة لجذب الاستثمارات والمساعدات".

لجنة المال: وفي وقت حصر السلاح وايضا الاصلاحات الاقتصادية ضروريان لتشجيع المستثمرين، عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، ودرست اقتراح القانون المتعلق بتعديل فقرة في قانون منح المتضررين إعفاءات، تعديل بعض أحكام مواد من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، فتح اعتماد إضافي لزوم معاشات التقاعد في القطاع العام، واعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي منذ العام ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية. وأكد كنعان بعد الاجتماع أن "اللجنة عدّلت وفقاً لملاحظات فخامة الرئيس قانون الاجازة لمصرف لبنان إصدار فئات ورقية من العملة الوطنية لاسيما ورقة الـ 5 ملايين ليرة لبنانية". وقال: وافقت اللجنة على اعتماد إضافي بقيمة ألفي مليار لتمويل زيادة 12 مليون ليرة شهرياً لجميع المتقاعدين في القطاع العام لكن يبقى المطلوب حل شامل لهذه المسألة خارج اطار الاجتزاء. وتابع كنعان "قررت اللجنة الطلب من وزارة المالية تزويدها بتفاصيل حساب الخزينة وايراداته وأي انفاق اضافي مرتقب حتى نهاية العام".

مكافحة المخدرات: في الحركة المحلية، استقبل الرئيس عون في بعبدا، وزير الداخلية العميد أحمد الحجار الذي قال بعد اللقاء "وضعنا فخامة الرئيس في أجواء العمليات الأخيرة لمكافحة التهريب". أضاف "أثنى رئيس الجمهورية على الجهد الكبير الذي تقوم به الشرطة القضائية ومكتب مكافحة المخدرات، وما يحققونه من إنجازات مهمة في ضبط كميات من المخدرات والممنوعات". وأكد أن "التعاون كامل ومستمر مع الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ومع مختلف الدول الصديقة في موضوع مكافحة المخدرات والممنوعات".

اطلاق القبطان؟ : في غضون ذلك، افيد بأن مفاوضات جارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل. وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024، إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيين.

مجلس الامن: اقليميا، وبينما يتوقع ان يزور ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الدوحة غدا، ووسط موجة ادانات دولية عارمة، يعقد مجلس الامن الدولي مساء جلسة لمناقشة الاعتداء الاسرائيلي على قطر.

يدنا ستطالهم: اما هيئة البث الإسرائيلية، فقالت نقلاً عن مصدر أمني، إن من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة. وقبلها، أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن العملية في الدوحة تم التخطيط لها منذ أسابيع، مشيرة إلى أن جهاز "الشاباك" ينتظر النتائج النهائية للهجوم في قطر. ونقلت "معاريف" عن مسؤول في القوات الجوية الإسرائيلية القول إنه "لا يمكن لأي شخص كان في المبنى بالدوحة أن ينجو". من جهته، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالقول "يدنا ستطال قادة حماس في كل مكان ولن يستطيعوا الاختباء"، متوعداً بتدمير غزة وقادة حماس "إذا لم يقبلوا بشروطنا لإنهاء الحرب". وأضاف "كل من شارك في 7 أكتوبر سيدفع الثمن كاملاً".