أجبرت راكبة فضولية على متن رحلة تابعة لشركة "أميركان إيرلاينز" الطائرة على الهبوط الاضطراري، بعد أن أساءت تفسير رسالة نصية على هاتف راكب آخر واعتبرتها تهديدا بوجود قنبلة على متن الطائرة.

الرحلة، التي كانت متجهة من سان خوان، بورتو ريكو إلى دالاس، تكساس، اضطرت للهبوط في مطار إيسلا فيردي بعد نحو نصف ساعة فقط من الإقلاع صباح الخميس، وذلك بعدما أبلغت الراكبة الطاقم برؤيتها رسالة "مريبة"، بحسب ما نقلته صحيفة "يو أس إي تودي".

الرسالة التي أثارت الذعر كانت ببساطة تحمل كلمة "RIP"، وهي اختصار لعبارة "Rest in Peace" (ارقد بسلام)، إلا أن الراكبة فَسّرتها على أنها تهديد مباشر يتعلق بالطائرة بأكملها.

وأخبرت الراكبة إحدى المضيفات، والتي بدورها أبلغت قمرة القيادة، مما دفع الطاقم لتفعيل بروتوكولات الطوارئ والهبوط الفوري.

وعقب هبوط الطائرة، استجوبت السلطات الراكب الذي تلقى الرسالة، ليتبين أن أحد أقاربه توفي في اليوم السابق، وأن رحلته إلى دالاس كانت للمشاركة في مراسم الجنازة، وهو ما يفسر محتوى الرسالة.

وأكد مكتب المواد المتفجرة والسلامة العامة في بورتو ريكو أنه لا وجود لأي تهديد حقيقي، وسمح للطائرة لاحقًا بإعادة الإقلاع متوجهة إلى تكساس، حيث وصلت في اليوم التالي، الجمعة.

ولم تصدر شركة "أميركان إيرلاينز" أي تعليق رسمي على الحادث حتى لحظة نشر الخبر.