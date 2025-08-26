المركزية - أعلنت "مبادرة سوريون عبر السجون" في رسالة مفتوحة إلى الوفد السوري القادم إلى بيروت ما يلي:

"بعد بسم الله ، تتوجه مبادرة "سوريون عبر السجون" باسم ٢٤٠٠ مواطن سوري يتواجدون حالياً في سجن رومية و مختلف السجون اللبنانية، أكثر من ٧٠ بالمائة منهم موقوفون منذ سنوات طويلة بلا محاكمة، أغلبهم تعرض للتعذيب، و التوقيف العشوائي، و فبركة الملفات، وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه، كان بعضهم ضحية ثورته على النظام الساقط، وبعضهم ضحية اللجوء والفرار من بطشه، وبعضهم ضحية العنصرية تجاه النازح السوري، وبعضهم ضحية الفقر والجوع والعوز، وبعد أن توفي من توفي منهم بسبب الإهمال، و انتحر من انتحر بسبب القهر واليأس، نتوجه باسم هؤلاء جميعاً إلى "الوفد الحكومي السوري" القادم إلى لبنان، برسالة تشبه صراخ المستغيث:

*"لا تتركوا أحداً وراءكم ، طالبو بهم جميعاً ، جميعهم مواطنون سوريون آمالهم و آمال عائلاتهم أصبحت الآن بين أيديكم .."*

أيها الوفد الكريم، من كان منهم يستحق التكريم فكرموه، ومن كان يستحق العدالة فحاسبوه، ومن كان يستحق العفو فأطلقوه، ومن كان منهم مظلوماً فأنصفوه، لكن نناشدكم.. لاتتركوا منهم أحداً ورائكم يحترق في هذا الجحيم الكبير، فالعدالة المتأخرة عدالة مريضة، والعدل بلا رحمة يكون ظلماً.

أيها الوفد الكريم، من ضحى من أجل السوريين فهو سوريٌ مثلهم، لذا لا تنسوا من تمت معاقبته على حبه لسوريا ودفاعه عن شعبها من الإخوة العرب وتم وصمه بالإرهاب، فهم يستحقون حريتنا و جنسيتنا معاً.

أيها الوفد الكريم، لقد فتحتم في مشهد تاريخي كل السجون في سوريا يوم النصر ، و قد حان دور السوريين وإخوانهم في سجون لبنان، وكلهم ثقةٌ أن ثورتهم تحولت إلى دولة، والدولة العظيمة لا تترك أبنائها ومواطنيها يموتون خلف قضبان القهر والغربة والظلم و الإهمال.

العيون كلها عليكم، اصنعوا التاريخ مجدداً كما فعلتموها سابقاً، و اكتبوا صفحة جديدةً من صفحات الفرح في حياة الشعب السوري الموجوع".



