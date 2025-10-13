مَن كان يتوقع أن عملية “طوفان الأقصى” التي ورَّطت بها حركة “حماس” غزَّة، ولحقها “حزب اللّه” بحرب “الإسناد والمشاغلة”، وورّط بها “لبنان”، ستنتهي بـ “طوفان سلام” تُطل طلائعه اليوم من شرم الشيخ، فلو لم يكن هذا المسار قد اقترب، لَما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيأتي إلى المنطقة. أين لبنان من كلّ هذه التطوّرات؟ وليس من باب التفصيل أن يُطلَق على القمة اسم “قمة شرم الشيخ للسلام”.

لبنان، بعد الموقف المتقدِّم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إثر الغارات على المصيلح، بات في حال “ربط نزاع” مع تطوّرات المنطقة.

وفي هذا السياق، أشارت معلومات “نداء الوطن” الى أن الملف الأمنيّ قفز إلى الواجهة بعد غارات المصيلح، وكثف لبنان الرسمي اتصالاته وبرز في هذا الإطار موقف متقدّم لرئيس الجمهورية حيث يستمرّ في موقفه الداعي لحصر السلاح، والمُطالِب لمن دخلوا “حرب الإسناد” نصرة لغزة، بأن يشاهدوا ماذا فعل من ساندوهم ويقفوا الموقف نفسه ويتقدّموا خطوة إلى الأمام باتجاه مساندة الدولة والشرعية التي وحدها تحمي، ويباشروا بالتعاون من أجل حصر السلاح، وبالتالي يعتبر هذا الموقف دعوة صريحة من الرئيس عون لـ “حزب اللّه” من أجل الابتعاد عن إدخال لبنان بمشاكل المنطقة والمباشرة بحصر السلاح لأن العناد قد يوصل إلى نتائج كارثية.

شكوى إلى مجلس الأمن الدولي

كما تحرّك لبنان دبلوماسيًا على أعلى المستويات، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح، بما يشكّل انتهاكًا فاضحًا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي. الوزير رجي أعطى توجيهاته إلى مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بتقديم شكوى عاجلة، وطلب رجي من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.

“حزب اللّه” يراوِح مكانه

في ظلّ كلّ التطوّرات في المنطقة، أين يقف “حزب اللّه”؟ “الحزب” يواصل عراضاته الشعبية، وأحدثها أمس حيث أقام مهرجانًا في المدينة الرياضية تحت عنوان “أجيال السيد”، في ذكرى السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين، واحتفالًا بالعيد الأربعين لتأسيس “جمعية كشافة الإمام المهدي”. اللافت أن الأمين العام لـ “حزب اللّه” الشيخ نعيم قاسم اعتبر في كلمته أن “المقاومة خيار تربوي أخلاقي ثقافي جهادي سياسي”، من دون أن يتحدث عن أن “المقاومة خيار عسكري”.

بعيدًا من المضمون، فإن المراقبين توقفوا عند المشاهدات التالية:

رُفِعت في المدينة الرياضية، إلى جانب العلم اللبناني، أعلام فلسطين وإيران واليمن.

المشارِكون من “كشافة المهدي” أولاد لم يبلغوا سن الرشد، ما يعني أن “الحزب يستغل” مَن لم يبلغوا سن الرشد بأناشيد وشعارات “ثورية” أقرب ما تكون إلى عمليات “غسل الأدمغة”، وهذا ما دفع المراقبين إلى السؤال عن مغزى “الحزب” في استغلال الأولاد.

كما لفت المراقبين أسلوب “حزب اللّه” في تضخيم الأعداد من خلال المبالغة في الأرقام، فهو تحدث عن أن عدد المشاركين بلغ أكثر من 74,475، فيما يقول إن الطاقة الاستيعابية لمدرجات المدينة الرياضية هي أقلّ بكثير من هذه الأرقام.

أجواء واشنطن: لا تضيّعوا الفرص

وسط هذه الأجواء، وفي معلومات من العاصمة الأميركية، فإن دبلوماسيين أميركيين حذروا من تضييع فرص استغلال السلام وخفض التصعيد، وأشارت مصادر قريبة من الخارجية الأميركية إلى أن “حزب اللّه” لا يزال يسعى إلى استغلال حالة عدم الاستقرار في لبنان. وقالت إن نهاية حرب غزة يجب أن تكون أشبه بـ “اليقظة”، وإن على لبنان الاستفادة من شخصية دونالد ترامب العنيدة وإرادته في فرض اتفاق السلام والاستعداد له. فترامب، بحسب مصادر البيت الأبيض، لن يترك ملف لبنان مفتوحًا. بل سيعمد من خلال السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى إلى العمل على تحضير الأرضية اللبنانية لمثل اتفاق غزة.

المصدر: نداء الوطن