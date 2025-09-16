أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على إكس اليوم الاثنين أن استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة كان عملية إسرائيلية "مستقلة تماما".

وكان موقع أكسيوس ذكر في وقت سابق اليوم نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في قطر قبل وقوع ضربة الأسبوع الماضي.

وكان البيت الأبيض قال إنه لم يُبلغ بالضربة إلا بعد إطلاق الصواريخ، مما لم يُتح لترامب فرصة معارضة الضربة.

لكن أكسيوس نقل عن سبعة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة، حتى لو كان الإطار الزمني لوقفها ضيقا.