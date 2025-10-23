سُجل حادث غرق أمس قبالة أحد شواطئ مدينة البترون أسفر عن وفاة الدكتور سالم حنا سالم (مواليد 1968) من بلدة جران قضاء البترون.

وفي التفاصيل، كان سالم يمارس رياضة الغطس عندما تعرّض لحادث غرق. وعلى الفور، حضر عناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني إلى المكان حيث عملوا على سحبه من المياه ومحاولة إنعاشه ميدانيا قبل نقله إلى مستشفى البترون، إلا أنه ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وحضرت إلى المكان الأجهزة الأمنية ودورية من مخابرات الجيش التي باشرت التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن سالم طبيب يقيم في فرنسا، وكان في زيارة إلى لبنان منذ فترة قصيرة.

