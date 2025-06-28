Jun 28, 2025 1:38 PMClock
عدل وأمن
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راغدة غادرت منزلها ولم تعد... هل من يعرف عنها شيئاً؟

صدر عــن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلـي _ شعبة العلاقات العامّة، اليوم السبت، بلاغ جاء فيه: "تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة راغدة محمد لاغا (مواليد عام 1999، لبنانية)، التي غادرت بتاريخ 26-06-2025منزل ذويها الكائن في القبة- حي القلود، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي تعاني من مرض التوحد".

وأضاف البلاغ، "لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بفصيلة القبة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386184-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".

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