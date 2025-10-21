المركزية - أعلنت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، ان في اطار الحملة التي اطلقتها لتسليم اقتراحي قانون التثبيت والتفرغ الى المعنيين، عقد اجتماع بين عضو لجنة التربية النيابية بلال الحشيمي، ورئيسة الرابطة نسرين شاهين وامينة الشؤون الادارية سوسن مناصفي، حيث تم مناقشة حيثيات القانونين والتحديات المتوقعة لناحية امكانية التثبيت في الوقت الراهن، ودور مجلس الخدمة المدنية في هذا المجال.

ولفت البيان، الى ان شاهين أكدت "التمسك برفع الظلم عن جميع المتعاقدين لاسيما القدامى منهم وفق اي صيغة متاحة"، في حين شدد الحشيمي على "انه سيكون الى جانب المتعاقدين وسيوقع القانون"، كما تم الاتفاق على عقد جلسة اضافية للبحث في كل السبل التي تزيد من فرص اقرار القانون الاكثر انصافا للمتعاقدين بكل مسمياتهم.

وختم مؤكدا ان "الحملة مستمرة لايجاد حل لبدعة التعاقد، وجعلها أولوية كل الاطراف المعنيين بالملف التربوي، إذ ان المعركة ليست من أجل مكانة المعلّم وحسب، بل من اجل استقرار المدرسة الرسمية في لبنان".