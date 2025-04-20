تقدمت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية في بيان، من قائد الجيش العماد رودولف هيكل ومن المؤسسة العسكرية ب "أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة باستشهاد كل من الملازم الشهيد محمود زيتون والمعاون الاول الشهيد علي ابراهيم احمد والرقيب الأول الشهيد جودات نورا، والذين استشهدوا في الجنوب أثناء أدائهم لواجبهم الوطني بشرف وتضحية ووفاء، والذين سطروا بدمائهم الطاهرة صفحة مشرّفة في سجل التضحية والكرامة"، سائلة الله أن "يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم رفاقهم وذويهم الصبر والسلوان".

وتوجهت الرابطة "بخالص العزاء إلى عائلات الشهداء الأبرار وتؤكد لهم ان أبناءهم سيبقون أوسمة على صدر الوطن، وأن دماءهم لن تذهب سدى، بل ستبقى مشعلاً ينير درب الشرف والوفاء".

وختم البيان: "اننا في رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية نعاهد الشهداء الأبرار بأن نبقى، وكما كنا دائما، سنداً ودعامة للمؤسسة العسكرية، أوفياء لقسمنا، مؤمنين برسالتنا، مجندين في سبيل وحدة لبنان وحفظ هويته وكرامته" .